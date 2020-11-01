Новости • Коронавирус и карантин

В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов

10 759149
В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов
52 тыс. коек, выделенные для пациентов с коронавирусом, очень быстро заполняются. В случае полного заполнения этих коек, медиками придется выбирать, каких пациентов будут принимать на лечение, а каких - нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, у медицинской системы страны предел.

"И этот предел очень конкретный. Это - 52 тысячи коек в целом по стране", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что 52 тыс. коек - это 30% от всего коечного фонда.

"Другие болезни не на каникулах, и этим людям тоже надо оказывать помощь, лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни. ... Но с такой динамикой, когда у нас на сегодняшний день 26 тыс. 593 человека. Эти 52 тысячи коек очень быстро заполняются, а потом нам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких мы будем принимать на лечение, а каких - нет. Это возможности нашей медицинской системы", - объяснил глава Минздрава.

В то же время Степанов отметил, что по состоянию на апрель максимальное количество потенциальных коек для лечения больных COVID-19 было 12 тыс. 

"Думаю, что в апреле мы бы не выдержали нагрузки тысячи больных в сутки. Сейчас мы выдерживаем нагрузки почти уже в 9 тысяч", - подытожил министр.

Также читайте: Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • q4ma
    А сколько дополнительных коек в асфальт заказати?
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    побольше концертов квартала в Украине !!!!
    (последние были 24 октября! 2 концерта в день по 3 тыс. зрителей) В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 4572

    Оля полякова со своим опен-эйр в Харькове отдыхает
  • Вася Шевченко f77d76ba
    да? а тех кто спокойно отдал ковидные деньги на дороги... будем прикапывать вдоль тех же дорог... и выбирать - кого вверх головой (но по шею) а кого вверх ногами (по самые бубенцы)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости