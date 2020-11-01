Новости • Коронавирус и карантин

Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко

6 45766
Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко
Рост потребления антибиотиков во время пандемии коронавируса даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не принимайте антибиотики без назначения врача! Не назначайте антибиотики с профилактической целью. Потребление антибиотиков во время борьбы с COVID-19 возросло в разы. Уверен, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, зафиксированы 7 959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    та знаю людей которые при любом чихе перепробуют весь ряд антибиотиков,бо от одних морда краснеет,от других зуд,третьи названием не нравятся.
    и шо в итоге?ко всему ряду привыкание,и в нужный час ни один не действует
  • Перехватчик
    Пневмонию при коронавирусе лечат антибиотиками.Если растет количество больных,то и количество употребляемых антибиотиков должно тоже расти.Или Ляшко,о чем-то умалчивает?
  • нетоварищ
    Так наши граждане при вашей власти потеряли доступ к медицинским ресурсам. Медицина сейчас только для элиты. Граждан попроще отправляют в телефонном режиме на самоизоляцию и самолечение, а в больничку везут уже помирать. Недаром говорят , что больница, это зал ожидания морга. Потому граждане паникуют при каждом чихе и малейшем колебании температуры, что как правило, является стандартным проявлением работы иммунитета. И потому жрут с перепугу все таблетки, которые находятся в зоне доступа.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости