Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, сообщившего о "минировании" нескольких объектов в Киеве, в частности, и моста Патона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня утром в столичную полицию поступили три сообщения о минировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. На указанные адреса немедленно вехали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.

Через час оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его. Свой поступок мужчина объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение по мосту Патона, поступило сообщение о "минировании".

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