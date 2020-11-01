Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Сегодня утром в столичную полицию поступили три сообщения о минировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. На указанные адреса немедленно вехали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.
Через час оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его. Свой поступок мужчина объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение по мосту Патона, поступило сообщение о "минировании".