Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы
Об этом пишут коллеги и знакомые адвоката, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Маселко сообщил журналистке Евгении Моторевской, что "странные активности" начались еще вчера.
"Якобы вечером был какой-то несанкционированный заход, хотя у него стоит двухфакторная аутентификация, - отметила она.
"Роман был героем нашего последнего фильма "Совещательная комната", это кино о выдающихся деятелях Окружного админсуда Киева. В нем мы показали среди прочего, как судьи внимательно следят за ФБ Маселко. И как их раздражает все, что он там пишет. Многие зрители в эти дни призвал активнее "лайкать" Рому и подписываться на его страницу. Сейчас нужна помощь специалистов, что с этим делать и как спасти страницу Романа. Для него это важный инструмент в работе. Ну, и из хорошего в этой неприятной истории, люди, которых мы считаем мощными и непобедимыми, на самом деле мелкие пакостники", - уверена Моторевская.
Такую же причину называют другие авторы постов. Например, автомайдановец Виталий Устименко.
Указанный фильм-расследование вышел в четверг, отмечают в редакции Слідство.Інфо. В нем есть записи, как судьи Окружного админсуда Киева в рабочее время обсуждают работу юриста Романа Маселко: "То лайков мало у него на странице, то обсуждают, отписываться от него или нет. Одним словом, деятельность Маселко очень раздражала судей".
После просмотра фильма, сообщают в редакции, многие зрители призвали активнее "лайкать" Романа и подписываться на его страницу.
Также в редакции напоминают, что ранее удаляли facebook-страницу участницы Общественного совета доброчестности Галины Чижик, "но она быстро восстановила к ней доступ".