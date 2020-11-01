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Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы

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Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы
Этой ночью адвокату Роману Маселко, который часто выступает с аналитикой и критикой хода судебной реформы, взломали страницу Facebook и удалили ее. Сейчас специалисты пытаются ее восстановить.

Об этом пишут коллеги и знакомые адвоката, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Маселко сообщил журналистке Евгении Моторевской, что "странные активности" начались еще вчера.

"Якобы вечером был какой-то несанкционированный заход, хотя у него стоит двухфакторная аутентификация, - отметила она.

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"Роман был героем нашего последнего фильма "Совещательная комната", это кино о выдающихся деятелях Окружного админсуда Киева. В нем мы показали среди прочего, как судьи внимательно следят за ФБ Маселко. И как их раздражает все, что он там пишет. Многие зрители в эти дни призвал активнее "лайкать" Рому и подписываться на его страницу. Сейчас нужна помощь специалистов, что с этим делать и как спасти страницу Романа. Для него это важный инструмент в работе. Ну, и из хорошего в этой неприятной истории, люди, которых мы считаем мощными и непобедимыми, на самом деле мелкие пакостники", - уверена Моторевская.

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы 01

Такую же причину называют другие авторы постов. Например, автомайдановец Виталий Устименко.

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Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы 02

Указанный фильм-расследование вышел в четверг, отмечают в редакции Слідство.Інфо. В нем есть записи, как судьи Окружного админсуда Киева в рабочее время обсуждают работу юриста Романа Маселко: "То лайков мало у него на странице, то обсуждают, отписываться от него или нет. Одним словом, деятельность Маселко очень раздражала судей".

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После просмотра фильма, сообщают в редакции, многие зрители призвали активнее "лайкать" Романа и подписываться на его страницу.

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Также в редакции напоминают, что ранее удаляли facebook-страницу участницы Общественного совета доброчестности Галины Чижик, "но она быстро восстановила к ней доступ".

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы 04

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  • Гыг с Вами


    солома

    Георгій Тука ФБ:
    И, кто ж тебя, дурака самовлюбленного, за язык тянет?!! Все было так красиво: возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо... Взял, и всю интригу уничтожил!

    Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы - Цензор.НЕТ 6770
  • 5 копійок
    Фейспук лайно. Годиться тільки для реєстрації на форумах.
  • Vitaliy Paljasniy
    А представте что было бы если бы правовая система работала как в США.Он пересажал бы всех.... Напомню - манафорт сел за неуплату налогов... про уголовные правонарушения вообще молчу. Лозинский это наш вырок судебной системе
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