Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года

Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины-кандидата против COVID-19. В случае успеха вакцина может быть доступна для широкого круга людей к концу следующего лета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Первоначально в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре их число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 тыс. добровольцев запланирован на апрель/май.

"Мы на последнем этапе", - сказал Шмуэль Шапира, генеральный директор Израильского института биологических исследований.

Шмуэль Ицхаки, глава отдела биологии института, сказал, что, если все пойдет хорошо, население в целом сможет получить вакцину к концу следующего лета.

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