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Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года

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Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины-кандидата против COVID-19. В случае успеха вакцина может быть доступна для широкого круга людей к концу следующего лета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Первоначально в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре их число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30  тыс. добровольцев запланирован на апрель/май.

"Мы на последнем этапе", - сказал Шмуэль Шапира, генеральный директор Израильского института биологических исследований.

Шмуэль Ицхаки, глава отдела биологии института, сказал, что, если все пойдет хорошо, население в целом сможет получить вакцину к концу следующего лета.

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Топ комментарии

  • belge
    На арабах испытывают?
  • Александр Македонский 2e906c65
    Ви не уявляєте, як ви маєте рацію. "Гой" в перекладі з староєврейського - іноземець. Так що випробування вакцини будуть проводитися тільки на громадянях Ізраїлю. Але в ваших кремлівських методічіках про це не написано. Ось ви і прокололися
  • Александр Македонский 2e906c65
    С чего такой бред пришел вам в голову?
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