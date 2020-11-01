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Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум "ДНР", прошел в горсовет Бахмута, - данные ЦИК

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Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум "ДНР", прошел в горсовет Бахмута, - данные ЦИК
Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов прошел в горсовет Бахмута на Донетчине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.

Экс-регионал баллотировался от партии ОПЗЖ.

Напомним, 13 апреля 2014 года Лукьянов принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Также Лукьянов поддерживал "референдум" по отделению Донбасса от Украины.

В 2019 году Лукьянов баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

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Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум ДНР, прошел в горсовет Бахмута, - данные ЦИК 01

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Різниця між Порошенком і Зеленським в тому, що при Порошенко хреново жилося Росії, а при Зеленському - Українї.
  • Гыг с Вами
    и шо мешает его посадить?
  • rock-n-roll
    Поц ты тупой! Лукьянов сидел и не отсвечивал. О нём вообще забыли, нахрен никому он не нужен. Занимались обороной от внешнего врага. А вы, малоросы, привели внутреннего врага к власти. Теперь вся гыдота вылазит из щелей, как тараканы.
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