Кравчук о потерях на Донбассе: Это уже агрессивно, Россия и ОРДЛО ищут любой способ сорвать процесс продвижения к миру

Россия и ОРДЛО пытаются любым способом сорвать перемирие на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"За три месяца после провозглашения режима тишины нарушений было, как показала миссия ОБСЕ, около 2 тысяч. Это были мелкие, но они были. А здесь уже убиты двое и ранены двое. Понятно, что это уже агрессивно. Я сейчас на видеоконференции, которые мы проводим, вижу, что та сторона - Россия и ОРДЛО, я связываю, это одно и то же - ищут, без преувеличения, причины, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения или продвижения вперед по миру, все делается для этого", - отметил Кравчук.

Кравчук напомнил, что ранее недовольство России вызвало постановление Верховной Рады о местных выборах, которое содержало пункт о выборах в ОРДЛО.

"Они месяц требовали от нашей делегации, чтобы Рада отменила это постановление", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что Россия и ОРДЛО "предложили так называемую дорожную карту движения к миру", но любые шаги Украины к реальным улучшениям ситуации на Донбассе нивелируются.

Напоминаем, что ночью 30 октябре, в результате прицельного обстрела со стороны оккупационных войск, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли два и ранены двое украинских военнослужащих.

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