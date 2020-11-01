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Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ

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Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ
В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на теризбиркоме в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.

Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет.

По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Не выдержал массовости фальсификаций и вбросов.
  • Леха Прямой 066d3b9c
    Пьяный был, если нет, застрелился бы 100 процентов. А с пьяну чего не сделаешь. Не спорьте, опыт есть.
  • Sophia-Maria Duglass
    Когда Янек пришёл к власти , он просто и Балога и Медведчуку сильно прижал хвосты. Так как сам хотел взять западную границу под контроль .
    А после Янека там местные бандюки совсем распоясались , бо У Киева Из-за войны не было времени Закарпатье заниматься
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