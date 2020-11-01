Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ
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В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на теризбиркоме в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.
Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет.
По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.