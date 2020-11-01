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Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков

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Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков
Для эффективной борьбы с коррупцией в Украине созданы все условия, главное, чтобы соответствующие структуры выполняли свои функции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом зявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, Верховная Рада 9 созыва сделала многое, обеспечив антикоррупционные органы возможностями работать. В частности, нынешний парламент вернул статью за незаконное обогащение, запустил работу Высшего антикоррупционного суда и тому подобное.

Спикер парламента также вспомнил, что в вопросе электронного декларирования Верховная Рада обеспечила дополнительные механизмы, сделав более прозрачным этот процесс.

"На сегодня вся вертикаль борьбы с коррупцией сформирована. Теперь остается, чтобы она эффективно выполняла свои функции.

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Топ комментарии

  • Vladimir Chayka
    Разумков тоже на коксе сидит?
  • rock-n-roll
    Вертикаль сформировали без вас, зелёных. Только вы всё это похерили из-за своей недолугости.
  • Перехватчик
    Вертикаль боротьби з корупцією в Україні сформовано, - Разумков - Цензор.НЕТ 2922
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