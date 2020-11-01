Вертикаль борьбы с коррупцией в Украине сформирована, - Разумков
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Для эффективной борьбы с коррупцией в Украине созданы все условия, главное, чтобы соответствующие структуры выполняли свои функции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом зявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
По словам Разумкова, Верховная Рада 9 созыва сделала многое, обеспечив антикоррупционные органы возможностями работать. В частности, нынешний парламент вернул статью за незаконное обогащение, запустил работу Высшего антикоррупционного суда и тому подобное.
Спикер парламента также вспомнил, что в вопросе электронного декларирования Верховная Рада обеспечила дополнительные механизмы, сделав более прозрачным этот процесс.
"На сегодня вся вертикаль борьбы с коррупцией сформирована. Теперь остается, чтобы она эффективно выполняла свои функции.