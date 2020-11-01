Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение
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Футбольный матч "Шахтер" - "Боруссия М", запланированный на 3 ноября, пройдет без зрителей.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Шахтера", информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков", - говорится в сообщении.
Продажа билетов на матч прекращена.
Поединок состоится 3 ноября на НСК "Олимпийский" в 19:55.