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Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение

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Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение
Футбольный матч "Шахтер" - "Боруссия М", запланированный на 3 ноября, пройдет без зрителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Шахтера", информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на матч прекращена.

Поединок состоится 3 ноября на НСК "Олимпийский" в 19:55.

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Топ комментарии

  • sunuyiwipmailtempinfo
    Матч перенести на "Донбас-арену" і вщерть заповнити вболівальниками.
  • Vedana
    Мільйонери мусять поповнювати свої мільйончики.
    А піпл хай сидить ні хлібі і воді.
  • PREDATOR PREDATOR
    Vedana Піпл сам згоден.
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