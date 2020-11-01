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Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Это красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу

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Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Это красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу
Требование запретить контакты представителей украинского политикума с представителями страны-агрессора может осложнить переговоры по мирному урегулированию.

Такое мнение высказал в интервью Укринформу председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Этот процесс выглядит красиво в медийном плане, но в непосредственной имплементации это будет трудно сделать. Потому что и на уровне ТКГ, и Нормандского формата, других переговоров, это будет тормозить процессы", - сказал спикер, отвечая на вопрос, планируется ли рассмотрение в парламенте ряда зарегистрированных законопроектов, которые предусматривают запрет украинским чиновникам иметь официальные контакты или проводить сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора.

По данным председателя ВРУ, эти вопросы пока не рассматривались комитетами, поэтому они не готовы к рассмотрению в сессионном зале. И он "не думает, что они появятся в ближайшее время".

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Сейчас, подчеркнул Разумков, на повестке дня стоит много вопросов, которые имеют действительно первоочередной характер, прежде всего - бюджет, который будет рассматриваться на следующей неделе.

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Топ комментарии

  • Nataliya Mischenko
    Мандат на переговоры ограниченному кругу лиц.
  • Ksenia VB
    Нічого подібного.
    Це тормозить публічну зраду.
    Нічого там чинушам контактувати.
    Для цього є Мінськ, Нормандський формат, а не шури мури чинуш.
  • Наталия Гончар
    Разумков разбушєвался ! Чекаємо, як буде грати цей пучеглазий в нє столь дальокіє билиє врємєна младой керівник младих регіоналів... Реінкарнцація гидкоЗЕсмердюча політично, але дуже вигідна за профзростом до голови ВР
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