Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Это красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу

Требование запретить контакты представителей украинского политикума с представителями страны-агрессора может осложнить переговоры по мирному урегулированию.

Такое мнение высказал в интервью Укринформу председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Этот процесс выглядит красиво в медийном плане, но в непосредственной имплементации это будет трудно сделать. Потому что и на уровне ТКГ, и Нормандского формата, других переговоров, это будет тормозить процессы", - сказал спикер, отвечая на вопрос, планируется ли рассмотрение в парламенте ряда зарегистрированных законопроектов, которые предусматривают запрет украинским чиновникам иметь официальные контакты или проводить сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора.

По данным председателя ВРУ, эти вопросы пока не рассматривались комитетами, поэтому они не готовы к рассмотрению в сессионном зале. И он "не думает, что они появятся в ближайшее время".

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Сейчас, подчеркнул Разумков, на повестке дня стоит много вопросов, которые имеют действительно первоочередной характер, прежде всего - бюджет, который будет рассматриваться на следующей неделе.