Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК

Городская территориально-избирательная комиссия назвала дату второго тура выборов главы Львовской ОТГ.

Как сообщил Супільному руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, повторные выборы состоятся 22 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее городская ТИК обнародовала официальные результаты первого тура выборов. Согласно им, больше всего голосов получили Андрей Садовый и Олег Синютка. Так, первый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а второй - 31,1% (70 682).

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