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Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК

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Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК
Городская территориально-избирательная комиссия назвала дату второго тура выборов главы Львовской ОТГ.

Как сообщил Супільному руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, повторные выборы состоятся 22 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее городская ТИК обнародовала официальные результаты первого тура выборов. Согласно им, больше всего голосов получили Андрей Садовый и Олег Синютка. Так, первый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а второй - 31,1% (70 682).

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Львовяне, вам не надоело вот это одоробло в пенсне, что шло на выборы президента с лозунгом "последний шанс", (а потом сдрыснуло в кусты, лишив нас, по его мнению, последнего шанса Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК - Цензор.НЕТ 2266) и оттянуло голоса от единственно проукраинской партии ЕС и единственного проукраинского кандидата в президенты?
  • YU ST
    Та виберемо, виберемо. Спеціально не пошкодую 1000 грн. на ПЛР-тест, щоб 22 листопада прибути у Львів і разом з усім порядним людом додушити цю потвору - Андрюшу Долю. Завжди голосував проти Садового, але цього разу і більшість люду дозріло до цього мудрого рішення. Агент ФСБ, друг Фельдмана-альфа банк Андрій Садовий (доля) мусить впасти.
  • Наталия Гончар
    Оце в пенсне грузіна зустрічало на кордоні , оце в пенсне обісралося у ВР, оце в пенсне уже ФСЬО! виберіть новвого! Львів! Ви опора України!
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