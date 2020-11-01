Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции"
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Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь закрыт на карантин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу монастыря.
"С 30-го октября наш монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан", - отмечается в сообщении.
На сайте обители уточняется, что монастырь ушел на самоизоляцию.
Монастырь находится в составе бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 ноября лабораторно подтвердили 395 440 случаев COVID-19, из них за сутки - 7959.