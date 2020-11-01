На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны российских наемников с начала суток не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - сказано в сообщении.

При этом с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

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"Так, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сводке.



