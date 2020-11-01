Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС

67019
На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны российских наемников с начала суток не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - сказано в сообщении.

При этом с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук о потерях на Донбассе: Это уже агрессивно, Россия и ОРДЛО ищут любой способ сорвать процесс продвижения к миру

"Так, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сводке.

На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС 01
На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • olele


    Herman Aksom@eternalrailway 3 ч

    Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те, як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі".
    Перший президент за викликом. Найдешевша шльондра в країні.
    На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
  • Скромный Кролик
    и слава Богу! На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 4114
  • Maksim Perepelitca
    Мабуть - від щастя , що бубочка припинив обстріли . На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4234 .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости