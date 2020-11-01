За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко

В сентябре 2020 года в Украине выявили 1322 случая туберкулеза. Всего от заболевания лечится более 14 тысяч украинцев.

Об этом на своей facebook-странице сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, проблему заболевания обсуждали на первом в Украине Национальном диалоге относительно качественных медицинских и социальных услуг с соблюдением прав пациентов в рамках перехода от донорского финансирования на государственное.

"К сожалению, туберкулез не исчез и требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения с стороны государственных институтов и организаций гражданского общества", - отметил Ляшко.

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Как рассказал чиновник, правительство планирует внести изменения в нормативно-правовые акты для обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом. В первую очередь это будет касаться бесперебойного обеспечения специфическим противотуберкулезным лечением, внедрения современных мировых методов и подходов в лечении и социальном сопровождении, ориентированном на нужды людей с туберкулезом.

Напомним, Виктор Ляшко сообщил, что во время пандемии COVID-19 в Украине существенно возросло потребление антибиотиков. Он призвал украинцев не принимать антибиотики без назначения врача или с профилактической целью. По его словам, это будет способствовать устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.