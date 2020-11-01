Роженица с COVID-19 выбросилась из окна в Бердянске: "Я любила жизнь, а вы меня извели". ДОКУМЕНТ

Женщина получила травмы, но осталась жива. Сейчас она находится под присмотром психиатра.

Об этом сообщает Бердянское территориальное медицинское объединение, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина на крайних сроках беременности поступила в роддом 23 октября. Ее тест на COVID-19 показал позитивный результат, так что пациентку поместили в специализированное отделение.

26 октября она родила здорового ребенка, а 1 ноября выбросилась из окна, оставив записку.

"По счастливому стечению обстоятельств, пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, и она находится под наблюдением врачей в т.ч. и психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сказано в сообщении.

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Сейчас и мать, и ребенок находятся под наблюдением медиков. Их жизням ничто не угрожает.