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Роженица с COVID-19 выбросилась из окна в Бердянске: "Я любила жизнь, а вы меня извели". ДОКУМЕНТ

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Роженица с COVID-19 выбросилась из окна в Бердянске: "Я любила жизнь, а вы меня извели". ДОКУМЕНТ
Женщина получила травмы, но осталась жива. Сейчас она находится под присмотром психиатра.

Об этом сообщает Бердянское территориальное медицинское объединение, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина на крайних сроках беременности поступила в роддом 23 октября. Ее тест на COVID-19 показал позитивный результат, так что пациентку поместили в специализированное отделение.

26 октября она родила здорового ребенка, а 1 ноября выбросилась из окна, оставив записку.

Роженица с COVID-19 выбросилась из окна в Бердянске: Я любила жизнь, а вы меня извели 01

"По счастливому стечению обстоятельств, пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, и она находится под наблюдением врачей в т.ч. и психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сказано в сообщении.

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Сейчас и мать, и ребенок находятся под наблюдением медиков. Их жизням ничто не угрожает.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Вона вже стояла на обліку. Значить, подібне, було (і, можливо, не раз) або мало б статися раніше чи пізніше.
    Їй діагностували вірус, про який 150 новин в день від світанку до глибокої ночі протягом довгих місяців. І який фактично прирівняли до вироку. Ти - смертник.
    + Пологи.
    Заголовок теж відповідний: факт перебування на обліку у диспансері - аж у самому кінці статті. Писаки такі речі страшно **********.
    Наскільки виглядає, з нею все в порядку щодо вірусу: бо нічого не пишуть. З 23.10. уже б захворіла. Якщо є хтось притомний в родині, хай би настоював на повторному тесті. Може, помилковий / хибний, як це дуже часто буває.
    Бо інакше вона все одно спробує знову накласти на себе руки.
  • Vedana
    Бідна дитина.
  • PREDATOR PREDATOR
    Такого буде ще більше,бо інформаційно нагнітають.
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