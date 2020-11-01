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Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в "сговоре старых элит" своими именами

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Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в "сговоре старых элит" своими именами
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о "сговоре старых элит" с КСУ, но не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского, ни антимайдановцев в своем окружении.

Свою позицию Юрий Бутусов озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что тезисы в тексте, опубликованном от имени президента, в целом, верны. Но, говоря о "сговоре старых элит", Зеленский не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского. А ведь именно по инициативе подконтрольных им депутатов Конституционный Суд отменил электронное декларирование.

"А разве Коломойский не остается вашим политическим союзником? Разве ваш первый помощник Шефир не продолжает ездить в его офис на доклады? Разве не вы отдали под контроль Коломойского Киевскую областную организацию Слуг народа? Разве не вы ему передали под полное управление Днепропетровскую область? Разве не вы оставили ему в управлении Центрэнерго? Разве не вы обещали проблемы Медведчуку, а он вместо этого купил два телеканала и расширяет бизнес? Вот это и есть на практике та самая "грязная политика, когда своим - все, а обществу - нищета"", - написал Бутусов.

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Журналист возмущен словами Зеленского об уничтожении КСУ того, "ради чего боролись на всех наших Майданах". Ведь сейчас Зеленского окружают противники Революции Достоинства Подоляк, Татаров, Демченко.

"Да вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан", - считает Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ советует главе государства дополнить свой текст о "сговоре со старыми элитами" именами конкретных людей.

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"Обратите внимание, в тексте не написано "мы" "боролись на Майдане". Просто "боролись". Кто-то. Не он. И не автор этого текста. И не половина сотрудников Офиса президента, как минимум", - добавил Бутусов.

Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в сговоре старых элит своими именами 01
Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в сговоре старых элит своими именами 02Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в сговоре старых элит своими именами 03

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Топ комментарии

  • olele
    ...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
    Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
    ...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
  • Василий СПРУТ
    Бутусов -- НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ ))) Сыцся гарант даже имена назвать Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 2531
  • Zelya Vsyo
    Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 4018
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