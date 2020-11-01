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Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом

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Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом
Журналист Михаил Ткач раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о "сговоре старых элит и олигархов" с судьями КС. Ведь отношения президента с олигархами до сих пор остаются непрозрачными.

Об этом Ткач пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока ближайшие друзья президента, которых он наделил самой большой властью, ночью катаются к олигархам, президент заявляет, что олигархи с ним воюют", - написал журналист.

Ткач напомнил, что ближайшее окружение президента избежало обязательного декларирования, а депутаты президентской партии публично уничтожают НАБУ.

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"Только слабый президент и слабое государство - залог сохранения коррупционного жизни олигархов, - говорит Зеленский, и тут же не решается назвать фамилии тех самых старых элит и олигархов. Говорит - вы всех знаете", - отметил Ткач.

"Этот пост президента - просто проявление страха, что вся эта кланово-олигархическая система, гарантом неприкосновенности интересов которой он стал в 2019 году, потянет его на дно. Уже тянет. А на дне нет государственных дач, кортежей, льгот, номеров прикрытия, крышевания госпредприятий и подарочных перелетов чартерами. Там только 5 процентов рейтинга", - считает журналист.

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Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом 01
Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом 02

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ти гля, які всі розумні стали. Через півтора роки.
    А коли вам казали що так і буде то ржали. Ржіть далі...
  • Борменталь Незабаром
    я теж ніяк не зрозумію... ось перед тобою, наприклад, водій маршрутки - чи зможе він тобі зробити операцію на серце? ось перед тобою прибиральниця - чи зможе вона сконструювати космічний корабель? нарід в нас зовсім тупий
  • Перехватчик
    Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом - Цензор.НЕТ 7767
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