Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом

Журналист Михаил Ткач раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о "сговоре старых элит и олигархов" с судьями КС. Ведь отношения президента с олигархами до сих пор остаются непрозрачными.

Об этом Ткач пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока ближайшие друзья президента, которых он наделил самой большой властью, ночью катаются к олигархам, президент заявляет, что олигархи с ним воюют", - написал журналист.

Ткач напомнил, что ближайшее окружение президента избежало обязательного декларирования, а депутаты президентской партии публично уничтожают НАБУ.

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"Только слабый президент и слабое государство - залог сохранения коррупционного жизни олигархов, - говорит Зеленский, и тут же не решается назвать фамилии тех самых старых элит и олигархов. Говорит - вы всех знаете", - отметил Ткач.

"Этот пост президента - просто проявление страха, что вся эта кланово-олигархическая система, гарантом неприкосновенности интересов которой он стал в 2019 году, потянет его на дно. Уже тянет. А на дне нет государственных дач, кортежей, льгот, номеров прикрытия, крышевания госпредприятий и подарочных перелетов чартерами. Там только 5 процентов рейтинга", - считает журналист.

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