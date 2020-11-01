Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом
Об этом Ткач пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока ближайшие друзья президента, которых он наделил самой большой властью, ночью катаются к олигархам, президент заявляет, что олигархи с ним воюют", - написал журналист.
Ткач напомнил, что ближайшее окружение президента избежало обязательного декларирования, а депутаты президентской партии публично уничтожают НАБУ.
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"Только слабый президент и слабое государство - залог сохранения коррупционного жизни олигархов, - говорит Зеленский, и тут же не решается назвать фамилии тех самых старых элит и олигархов. Говорит - вы всех знаете", - отметил Ткач.
"Этот пост президента - просто проявление страха, что вся эта кланово-олигархическая система, гарантом неприкосновенности интересов которой он стал в 2019 году, потянет его на дно. Уже тянет. А на дне нет государственных дач, кортежей, льгот, номеров прикрытия, крышевания госпредприятий и подарочных перелетов чартерами. Там только 5 процентов рейтинга", - считает журналист.
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