67 коек для больных COVID-19 осталось в больницах Одессы
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас в городской клинической инфекционной больнице Одессы лечится 201 пациент с COVID-19. 113 из них находятся в состоянии средней тяжести. 88 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 85 человек не требуют искусственной вентиляции легких, 3 пациента получают кислородную терапию.
29 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в Одесской городской клинической больнице №1, 57 человек - в больнице №10. А также 27 детей лечатся в детской городской больнице №3.
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За прошедшие сутки заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили у 362 жителей Одесской области. Среди них 10 детей и 12 медиков.
Всего по состоянию на 1 ноября коронавирусную инфекцию диагностировали у 24 982 жителей региона. Переболели и выздоровели 10 735 человек. 381 житель области умер от COVID-19.
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