В Словакии у половины населения взяли анализы на COVID-19

Примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты на коронавирус COVID-19 в рамках общенациональной кампании по тестированию на наличие вируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В программе уже приняли участие 2,58 млн человек.

У 25 850 человек - 1% протестированных - был обнаружен COVID-19, в связи с чем инфицированные должны отправиться на карантин.

Власти пытаются протестировать как можно больше жителей страны, за исключением лиц младше 10 лет.

Это первая кампания подобного рода, когда тесты на COVID-19 сдают жители сразу целой страны.

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В мероприятиях принимают участие более 40 тыс. медиков и членов групп поддержки в составе военных, полиции, административных работников и добровольцев. Сдача тестов считается добровольной, однако в случае отказа принять участие в кампании власти намерены принимать ряд мер против уклонистов, включая запрет на посещение работы.

"Свобода должна идти рука об руку с ответственностью в отношении тех, кто самый слабый среди нас - пациентов с онкологическими заболеваниями, стариков", - заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.

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Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Словакии за время пандемии диагностировали 59 946 случаев заражения коронавирусом. Скончались 219 инфицированных, вылечились 12 798 человек. При этом в воскресенье в стране выявили 2 282 случая коронавируса.