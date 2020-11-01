Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста

По результатам обработки 99% бюллетеней, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", она набрала 48,1%. У оппозиционного "Единого национального движения" - 27,1%.

Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Новости-Грузия".

Митинг оппозиции начался у здания парламента Грузии. Участие в нем приняли сторонники почти всех партий, кроме "Грузинской мечты".

Представители оппозиции заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.

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После митинга протестующие направились к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники акции протеста прорвали полицейский кордон перед резиденцией. Они скандировали: "Уходи".

Сейчас сторонники оппозиции вернулись к парламенту и планируют установить там палатки.

На следующее воскресенье, 8 ноября, оппозиционеры планируют крупный митинг, на который приедут их сторонники из регионов.

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