Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста
Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Новости-Грузия".
Митинг оппозиции начался у здания парламента Грузии. Участие в нем приняли сторонники почти всех партий, кроме "Грузинской мечты".
Представители оппозиции заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.
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После митинга протестующие направились к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники акции протеста прорвали полицейский кордон перед резиденцией. Они скандировали: "Уходи".
Сейчас сторонники оппозиции вернулись к парламенту и планируют установить там палатки.
На следующее воскресенье, 8 ноября, оппозиционеры планируют крупный митинг, на который приедут их сторонники из регионов.
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