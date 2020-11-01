Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на Конституционный кризис, в котором оказалась страна.

Свою позицию дипломат озвучила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс

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