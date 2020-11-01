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Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться

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Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на Конституционный кризис, в котором оказалась страна.

Свою позицию дипломат озвучила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс

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Топ комментарии

  • peremoga ua
    Ну, и кому объединяться?! ЕС с ЕС?! Остальных купили бэни с пинчуками-мертвеччуками!(((
  • NonCFist
    _Правительство и ********** уже объединились - с кремлём. К этим взывать не просто бессмысленно, но и глупо, неадекватностью отдаёт.
  • Игокович
    Мертвечуки теж.
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