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В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська

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В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська
Более полутора тысяч человек отбывает в Украине пожизненное заключение, и число таких заключенных постоянно растет. Содержание каждого из них обходится в 10 тыс. гривен в месяц.

Об этом заявил министр юстиции денис Малюська заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Содержание каждого из них - это не менее 10 000 гривен в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее. Финансирование идет, и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет. Соответственно, их количество увеличивается постоянно", - сказал Малюська.

Министр считает, что такие заключенные должны работать, частично покрывая стоимость своего содержания.

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"Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и "наслаждаться жизнью", а затем в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", - заявил Малюська.

Топ комментарии

  • вставай
    Суддям, прокурорам і наглядовим радам харч зменшіть і не тільки на баланду півтори тисячам зеків вистачить. Або згідно опитуванням гідранта садіть пожиттєво корупціонерів з конфіскацією. Вистачить ще і МВФ борг погасити.
  • Elvis2
    Да и статейки у этих сидельцев нехилые, им и ходить то по планете Земля не рекомендуется. Это плата общества за отмену смертной казни. Вон лозинского мером выбрали, сам себе будет зарабатывать, а этих кормим мы с вами. Издержки демократии.
  • Оstap 00839442
    у шахту працювати. А шахтарі на поверхні слідкують за механізмами. Куди "пожиттевіки з шахти дінуться, якщо залишити у шахті тільки кайла у якості інструменту, та ошійники з вибухівкою. Видали "на гору" норму - зкинули у шахту їжу. Нема норми - хай на шурів полюють.
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