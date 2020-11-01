С начала пандемии в Киеве выписали более 4 тыс. админпротоколов за нарушение карантина

Столичные полицейские с начала пандемии коронавируса составили 4 125 админпротоколов о нарушении карантинных ограничений. Столичные суды уже наложили по этим протоколам штрафов на более чем 1 млн грн.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По его словам, только за последние 2 суток полицейские проверили 531 столичное заведение и выписали штрафы в сумме от 34 до 170 тыс. грн.

"Отдельно обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организовывают в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, такие факты не останутся без внимания правоохранителей. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 325 Уголовного кодекса Украины", - сказал Крищенко.

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Сейчас полицейские уже расследуют 8 таких уголовных производств, добавил он.

Начальник столичной полиции напомнил, что Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. А значит, в городе запрещена работа ночных клубов, а заведения общепита с 22 до 7 часов могут работать только на вынос.