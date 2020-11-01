Более 700 человек умерли от COVID-19 из-за митингов Трампа, - ученые

Исследователи из Стэнфордского университета подсчитали, что из-за предвыборных митингов президента США Дональда Трампа коронавирусом могли заразиться более 30 тыс. человек, более 700 из них умерли.

Об этом говорится в препринте, опубликованном в издании SSRN (Social Science Research Network), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Авторами исследования являются четверо ученых экономического факультета Стэнфордского университета. Они проанализировали 18 предвыборных мероприятий Трампа, которые прошли с 20 июня по 22 сентября, и сопоставили их с данными о заболеваемости COVID-19 на следующий день после мероприятия.

Выяснилось, что в целом после митингов Трампа обнаружили более 30 тысяч людей с коронавирусом. Кроме того, с ними же связали более 700 смертей от COVID-19, хотя, как уточняется, не все из умерших посещали предвыборные мероприятия действующего президента США. Из 18 проанализированных мероприятий только три проходили в помещении.

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По словам авторов, результаты исследования подтверждают мнение специалистов-эпидемиологов о большем риске заражения COVID-19 на массовых мероприятиях, особенно когда их участники не соблюдают социальную дистанцию.

В штабе Трампа заявили, что на всех предвыборных мероприятиях действующего президента США следуют рекомендациям врачей: "обязывают каждого участника проверять температуру, обеспечивают масками, которые нужно носить, и необходимым количеством антисептиков для рук".

"В соответствии с Первой поправкой к Конституции США, американцы имеют право собираться, чтобы послушать речь президента страны", - заявила пресс-секретаря штаба Трампа Кортни Парелла.

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Трампа неоднократно критиковали за проведение массовых предвыборных мероприятий в разгар эпидемии COVID-19; на них приходили тысячи людей. Действующий президент США утверждал, что угроза коронавируса преувеличена, а количество людей с COVID-19 больше, потому что США тестируют больше всех в мире.

В Соединенных Штатах, если верить официальным данным, в настоящее время самое большое количество людей, которые болели или болеют коронавирусной болезнью — более 9,1 миллиона, из них более 230 тысяч умерли от осложнений. За 30 октября в США обнаружили более 100 тысяч людей с коронавирусом — это абсолютный рекорд количества новых случаев за день.