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Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу

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Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу
Советник рабочей группы Белого дома США по борьбе с распространение коронавируса, профессор Скотт Атлас извинился за интервью пропагандистскому российскому телеканалу RT.

Извинения Атлас принес в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я недавно дал интервью телеканалу RT, я не знал, что он зарегистрирован как иностранный агент. Я сожалею, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил собой воспользоваться", – написал советник Трампа.

Профессор подчеркнул, что в особенности просит прощения у сообщества, занимающегося обеспечением национальной безопасности.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Ой, как это мило. Он не знал. Верим, как шапиро-соловьиному помету.
  • irenka ko
    Та всьо нормально, ху#ло - це корєш Донні. Весь світ це знає, але тільки відморожені трампісти цей факт ігнорують.
  • 5 копійок
    Пізно. Поїзд вже пішов.
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