"Укрзализныця" закрыла продажу билетов из Ужгорода и с других станций "красной" зоны

Продажа билетов с отдельных станций "красной" зоны карантина прекращается до 2 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"С 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка", - сказано в сообщении.

Теперь поезда будут идти через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет происходить в обычном порядке.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, - Криклий

Таким образом поезда "Ужгород - Харьков - Ужгород" идут теперь по маршурту "Мукачево - Харьков - Ужгород", "УУжгород – Лисичанск – Ужгород" - по маршаруту "Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород", "Ужгород – Запорожье – Ужгород" - по маршруту "Мукачево – Запорожье – Ужгород", "Ужгород – Киев – Ужгород" - по маршруту "Чоп-Пас – Киев – Ужгород", а "Ужгород – Одесса – Ужгород" - "Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород".