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Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера

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Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера
Шесть футболистов киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды получили положительные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

Тесты были сданы накануне вылета команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Тестирование показало положительный результат у футболистов Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера команды Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

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"Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно", - сообщили в клубе.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Тренировались без масок - вот и результат
  • PREDATOR PREDATOR
    irenka ko Ви все одно мені будете писати. Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 9450 І що ви можете знати про футбол,чого я не знаю?Футболісти отримують зарплату,як дивізія воїнів.А воїни ризикують життям.Ну це ще таке.А от в нас їм, ту зарплату платять ті,які пограбували Україну.Так немає бути.І це ніяке точно,не лівацтво.
  • PREDATOR PREDATOR
    Потрібно закривати і зарплати не платити.А то людей заганяють в бідність.А ці бабло фігачать.
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