В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября.