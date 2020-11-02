В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе вечером 1 ноября произошел пожар на последнем этаже 25-этажного дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 ноября в 20:53 в г. Одесса по ул. Люстдорфская дорога, 55/2 в квартире на 25 этаже 25-ти этажного жилого дома возник пожар. Прибывшие на место происшествия демонтировали закрытые металлические двери на 25 этаж с помощью бензореза, после чего приступили к тушению пожара. Одновременно проводилась эвакуация жильцов дома. Подразделениями ГСЧС спасены 6 человек", - сказано в сообщении.

В 21:49 пожар был локализован на площади 100 кв. м. В 22:14 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 25 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

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Как рассказала хозяйка сгоревшей квартиры Анастасия изданию "Думская", она буквально на минуту вышла из кухни, а когда вернулась, черный дым уже распространился почти по всей кухне. По ее словам, загорелось подсолнечное масло на сковороде. Люди сразу выбежали из квартиры, нажали на пожарную кнопку и сработала сигнализация. Они также стали обходить соседей и говорить им, чтобы они покидали свои жилища.





Фото: сайт ГСЧС





Фото: "Думская"