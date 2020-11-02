Три украинские фармкомпании вошли в мировой рейтинг фармы

Украинские заводы оценили в 1,6 млрд долл.

Три украинский фармацевтических предприятия вошли в международный рейтинг крупнейших фармкомпаний мира "The Pharma 1000" по версии консалтинговой фирмы Torreya Capital LLC (США), сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские заводы оценили в 1,6 млрд долл., что примерно вдвое меньше стоимости венгерской компании Gedeon Richter и в 2,5 раза — польской Polpharma.

В том числе один представитель Украины - "Фармак" вошел в список крупнейших фармпроизводителей Восточной Европы, заняв 14 позицию из 18-ти. Его оценили в 756 млн долл. В глобальном рейтинге это предприятие находится на 659 месте. По итогам 2019 года компания занимала 529 строчку. Падение произошло из-за глобального роста доли биофармы, ведущей исследования на основе больших молекул, за счет компаний, ориентированных на малые молекулы.

Второй по стоимости украинский производитель — Arterium находится на 838 позиции с оценочной стоимостью 483 млн долл. Третьим представителем Украины стала компания "Дарница", которая, по данным исследования, стоит 360 млн долл. В 2019 году эти два предприятия не участвовали в рейтинге.

В то же время эксперты считают, что данные носят условный характер. "Вероятно, что рейтинг по критерию стоимости фармацевтических компаний формируется на основе публичной информации. Но для применения, например, методов доходного подхода недостаточно одной отчетности, а расчет стоимости на основе только отчетности очень приблизителен", - пояснила директор компании по оценке активов" "Канзас Риал эстейт" Людмила Клоченок.

У других опрошенных экспертов есть вопросы к информации по украинскому бизнесу. Например, как оценивали группу Arterium, в которую входят несколько отдельных предприятий, и "Дарницу", по которым не указаны показатели чистой прибыли или EBITDA. Есть несоответствие в представленных данных, например, в соотношении стоимости компаний и их дохода: если по "Фармак" этот показатель равен 3,2, то по двум другим 3,6. Логично предположить, что или занижена стоимость одного предприятия, или завышена двух других, отметил один из собеседников. По представленным данным можно определить мультипликатор к EBITDA, используемый для оценки. Он равен 14 при среднем значении по отрасли 10, что говорит об инвестиционной привлекательности, по мнению исследователей, украинской фармацевтики, где темпы роста выше среднеевропейских.

В то же время специалисты сомневаются, что украинские фармпредприятия можно продать по заявленной стоимости, так как "оценка выглядит завышенной, учитывая страновые риски". "За последние годы у нас закрылись 100 банков — кто захочет вкладывать в государство, где люди боятся размещать депозиты?" — спрашивает экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь. "Из-за ограниченности и высокой конкуренции на украинском рынке медпрепаратов, где доля одной компании в 10% — это практически недостижимая цель, единственная возможность нарастить продажи заключается в развитии экспорта. Но пандемия сопровождается спадом экономики, проблемами с сырьем и нарушениями логистических цепочек.

Отдельные страны закрылись для Украины. Есть высокие барьеры выхода на высокодоходные рынки. Поэтому покупать активы у нас готовы всегда, но со значительным дисконтом", — пояснил он. Эксперт привел пример спиртовых заводов, спрос на которые высокий, как и на фарму, но которые продаются менее, чем за 2 млн долл. за объект.

Руководители украинских фармпредприятий ранее уже озвучивали стоимость своих активов.

"Фармак" оценивается от 850 млн до 1 млрд долл.

За "Дарницу" независимые эксперты давали более 400 млн долл., а собственники были готовы рассмотреть предложения о продаже бизнеса более, чем за 700 млн долл.