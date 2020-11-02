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Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины. ФОТО

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Полиция Одесской области разыскивает осужденного, сбежавшего из служебного автомобиля правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 г.р., который 1 ноября в 21:13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный. С целью установления места нахождения осужденного за кражу, объединенную с проникновением в помещение, в действие введен оперативный план "Сирена"", - сказано в сообщении.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные жидкие короткие волосы.

Был одет: в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.

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Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план Сирена, - полиция Одесчины 01
Фото: Сайт полиции

В полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, звонить в полицию по телефонам (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 или по спецлинии "102".

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Топ комментарии

  • Александр Лихошва
    За сколько сбежал ?
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Кстати да у лучезарного уже скоро половина каденции будет а виноват Порох! Учитывая что у Пороха не было монобольшинства и со всеми приходилось договариваться что-бы что-то реформировать!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 9028
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