КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина

Судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Соня Кошкина, передает Цензор.НЕТ.

"Вот - повестка заседания КСУ на вторник.

Думаю, вы ее уже видели, но мало ли.

Итак, три вопроса

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1. Украинский язык

Расчёт очень простой: раздраконить общество. Думаю, не только Киев.

Ясно, судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.

Там нет одного бенефициара, но целый пучок. Ситуативное совпадение интересов.

Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается.

2. Ни о чем. Отвлечение внимания.

3. Очень подлый пункт. Очень. Хотя, на первый взгляд, кажется безобидным. Речь о том, чтоб запретить Фонду гарантирования вкладов издавать нормативные акты.

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Чем чревато? ПОЛНЫМ юридическим откатом по всем банкам, которые были признаны неплатёжеспособными с 2014-го.

Полнейшим.

И последствия весьма чреваты.

Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?

Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.

А, че?

Гулять, так гулять!

Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны.

Да, и он тоже.

Но, поверьте, помимо него столько менее масштабных, что если их вместе суммировать и поставить с ним на одни весы, то непонятно ещё что, с точки зрения ущерба для государства (то есть, налогоплательщиков, нас с вами) перевесит.

Что делать в этой ситуации?

КСУ настроен решительно, но на тропу войны вышли не все судьи.

Есть президентский законопроект - гнать их всех в шею и дело с концом.

Радикально, нужны голоса, не до конца понятна юридическая не/состоятельность (говорят многие, в том числе Венецианка), но точно справедливо.

Идеально - судьи сами подают в отставку.

Сохраняя реноме.

Статус.

Имя.

Льготы.

Вообще все.

Просто пишут заявление и уходят сами.

Безусловно, с возможностью заявить о себе вновь - по той или иной квоте - попытаться "проапгрейдиться".

И честно бы, и разумно.

Посмотрим", - завила Кошкина.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.





