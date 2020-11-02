КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Соня Кошкина, передает Цензор.НЕТ.
"Вот - повестка заседания КСУ на вторник.
Думаю, вы ее уже видели, но мало ли.
Итак, три вопроса
1. Украинский язык
Расчёт очень простой: раздраконить общество. Думаю, не только Киев.
Ясно, судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.
Там нет одного бенефициара, но целый пучок. Ситуативное совпадение интересов.
Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается.
2. Ни о чем. Отвлечение внимания.
3. Очень подлый пункт. Очень. Хотя, на первый взгляд, кажется безобидным. Речь о том, чтоб запретить Фонду гарантирования вкладов издавать нормативные акты.
Чем чревато? ПОЛНЫМ юридическим откатом по всем банкам, которые были признаны неплатёжеспособными с 2014-го.
Полнейшим.
И последствия весьма чреваты.
Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?
Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.
А, че?
Гулять, так гулять!
Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны.
Да, и он тоже.
Но, поверьте, помимо него столько менее масштабных, что если их вместе суммировать и поставить с ним на одни весы, то непонятно ещё что, с точки зрения ущерба для государства (то есть, налогоплательщиков, нас с вами) перевесит.
Что делать в этой ситуации?
КСУ настроен решительно, но на тропу войны вышли не все судьи.
Есть президентский законопроект - гнать их всех в шею и дело с концом.
Радикально, нужны голоса, не до конца понятна юридическая не/состоятельность (говорят многие, в том числе Венецианка), но точно справедливо.
Идеально - судьи сами подают в отставку.
Сохраняя реноме.
Статус.
Имя.
Льготы.
Вообще все.
Просто пишут заявление и уходят сами.
Безусловно, с возможностью заявить о себе вновь - по той или иной квоте - попытаться "проапгрейдиться".
И честно бы, и разумно.
Посмотрим", - завила Кошкина.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.