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КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина

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КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина
Судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Соня Кошкина, передает Цензор.НЕТ.

"Вот - повестка заседания КСУ на вторник.

Думаю, вы ее уже видели, но мало ли.

Итак, три вопроса

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1. Украинский язык

Расчёт очень простой: раздраконить общество. Думаю, не только Киев.

Ясно, судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.

Там нет одного бенефициара, но целый пучок. Ситуативное совпадение интересов.

Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается.

2. Ни о чем. Отвлечение внимания.

3. Очень подлый пункт. Очень. Хотя, на первый взгляд, кажется безобидным. Речь о том, чтоб запретить Фонду гарантирования вкладов издавать нормативные акты.

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Чем чревато? ПОЛНЫМ юридическим откатом по всем банкам, которые были признаны неплатёжеспособными с 2014-го.

Полнейшим.

И последствия весьма чреваты.

Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?

Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.

А, че?

Гулять, так гулять!

Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны.

Да, и он тоже.

Но, поверьте, помимо него столько менее масштабных, что если их вместе суммировать и поставить с ним на одни весы, то непонятно ещё что, с точки зрения ущерба для государства (то есть, налогоплательщиков, нас с вами) перевесит.

Что делать в этой ситуации?

КСУ настроен решительно, но на тропу войны вышли не все судьи.

Есть президентский законопроект - гнать их всех в шею и дело с концом.

Радикально, нужны голоса, не до конца понятна юридическая не/состоятельность (говорят многие, в том числе Венецианка), но точно справедливо.

Идеально - судьи сами подают в отставку.

Сохраняя реноме.

Статус.

Имя.

Льготы.

Вообще все.

Просто пишут заявление и уходят сами.

Безусловно, с возможностью заявить о себе вновь - по той или иной квоте - попытаться "проапгрейдиться".

И честно бы, и разумно.

Посмотрим", - завила Кошкина.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина 01
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина 02
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина 03

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Топ комментарии

  • Valet Valet 4c9fbeaa
    Зря ОПЗЖ не глушим,
    Зря не давим Шария.
    Всей своей враждебной сутью
    Подрывают и вредят
  • Стрелок
    Алексей Петров:

    Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!

    Дмитрий:

    Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
    Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.

    Herman Aksom:

    Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.

    Кіт Вчений:

    Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».

    Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.

    Ні, не бачили? А чому?

    Алексей Петров:

    Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».

    "Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.

    Кіт Вчений:
    Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
    Дрова завжди проголосують за сокиру?

    Πραβдοργδ™:

    А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
    І хто тут мародери?

    Hellis:

    Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября

    Pavlo Nuss:

    Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
    Ну, в принципі, це очікувано.

    Ukraine DIY:

    Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
    За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
  • Igor Klymchuk
    Я так розумію, що Верховну Раду можна розпускати, а посаду президента ліквідувати, якщо КСУ почне проводити пленарні засідання щодня.Особливо бентежить яким боком КСУ до фонду гарантування вкладів.
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