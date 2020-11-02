В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря

В Украине уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила представитель парламента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Ольга Совгыря.

Нардеп признает, что президент выбрал не юридическое, а политическое решение вопроса, и что это несет определенные риски для будущего государства. Совгыря рассчитывает, что правовой комитет рассмотрит проект уже в среду 4 ноября, однако не исключает, что между чтениями депутаты внесут правки в документ.

"Эта ситуация имеет не только правовую, но и политическую сторону, конечно, риск есть, но никто никогда не ожидал, что КСУ примет такое решение, из-за которого будет такая негативная реакция общества, западных государств, международных организаций, которые поддерживают Украину", - подчеркнула представитель ВР в КС.

В Украине уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями, говорит Совгыря. Как пример она приводит ряд решений парламента после Революции достоинства. По ее мнению, в случае разгона КСУ новый состав можно будет сформировать до середины следующего года.

"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь ввиду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - добавила Совгыря.

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