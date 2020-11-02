За неделю жертвами пожаров в Украине стали 27 человек, на водных объектах погибли 7, - ГСЧС
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В течение прошедшей недели с 26.10 по 01.11 во время пожаров в Украине погибли 27 человек, на водных объектах - 7.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 577 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 47 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 48 пожаров, спасены на пожарах 32 человека и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 32 ед. техники. Во время пожаров погибли 27 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 417 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 299 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 240 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.