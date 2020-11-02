Сроки зачисления иностранцев в вузы Украины продлены, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования в 2020/2021 учебном году.

Об этом в Telegram сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией Минобразования продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, предоставляется возможность для иностранцев учиться по дистанционной форме, за исключением специальностей области знаний "Охрана здоровья".

Изменения в порядок организации набора и обучения (стажировки) иностранцев и лиц без гражданства зарегистрированы в Министерстве юстиции и 30 октября опубликованы в "Официальном вестнике Украины".

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