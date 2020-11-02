К середине ноября 25-26 тыс. коек будут обеспечены кислородом, - Степанов

Регионы должны к середине ноября обеспечить кислородом 25-26 тыс. коек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что всего в Украине кислородом должно быть оборудовано 80% (не менее 40 тыс.) коек.

"В регионы уже выделили 572 млн грн на обеспечение кислородом. Кроме того, они подали дополнительную заявку на финансирование. В начале сентября у нас было 8 тыс. 800 коек с подведенным кислородом, в настоящее время 17 855 коек. По нашим планам регионы должны обеспечить подведением кислорода к средине ноября 25-26 тыс. коек", - сообщил он.

По словам министра, в Украине нет проблем с производством медицинского кислорода.

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"В Украине есть 16 производителей медицинского кислорода. Срок получения такими производителями лицензии сокращен до нескольких дней после подготовки документов. Безопасность его использования для нас важна. С производством кислорода в Украине нет проблем, есть проблемы с тарой для кислорода", - сказал Степанов.