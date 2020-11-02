Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел коронавирусом

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив сообщил, что заболел коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Федорив сообщил на странице в сети Facebook.

"Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!" - говорится в сообщении.

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