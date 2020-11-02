Местные выборы-2020: с 5 сентября полиция открыла 997 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2 ноября 2020 территориальные органы Национальной полиции Украины зарегистрировали 15615 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, в Киеве - 1728, в Киевской области - 1697, в Днепропетровской - 1211, в Одесской - 110 и в Донецкой - 987.

Больше всего заявлений поступило относительно незаконной агитации - 5979, изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат сведений об учреждении,которые осуществили печать - 1149, нарушения порядка размещения агитационных материалов или размещение их в запрещенных местах - 833, подкуп избирателей - 724 , нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списка избирателей - 467, нарушения порядка опубликования избирательной документации - 415, фальсификации избирательных документов - 343, незаконного фотографирование избирательного бюллетеня - 315.

Всего в ЕРДР внесены сведения относительно 997 уголовных производств: 604 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 393 - связаны с избирательным процессом.

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По 78 уголовным производствам 95 лицам сообщено о подозрении.

Всего органами полиции составлено 2323 протокола о совершении административных правонарушений.

Также в полицию поступали заявления и сообщения после дня голосования. С 00:00 26 октября 2020 в органы полиции поступило 1641 заявление и сообщение, связанное с избирательным процессом.

В Киевской области - 221, в Днепропетровской - 180, в Одесской - 173, в Запорожской - 119, в городе Киеве - 116, в Донецкой - 106, в Харьковской - 78, в Хмельницкой - 57, в Кировоградской - 56, в Винницкой - 55, в Николаевской - 52, в Полтавской - 50, в Закарпатской - 45, в Черкасской - 43, по 41 во Львовской и Сумской, в Херсонской - 36, в Тернопольской - 35, в Черновицкой - 34, в Луганской - 26 в Волынской - 23, в Ивано-Франковской - 18, по 12 Житомирской, Ривненской и Черниговской областях.

Заявления касались фальсификации избирательных документов - 132, нарушения порядка опубликования избирательной документации - 95, фальсификации итогов голосования - 68, непредоставления, в соответствии с установленным порядком, копии избирательного протокола - 51, неисполнения решения избирательной комиссии - 48, незаконного уничтожения избирательной документации (уничтожение или порча бюллетеня или другой избирательной документации) - 44, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списка избирателей - 41, нарушения прав граждан на ознакомление со сведениями реестра избирателей или списком избирателей - 39.

По 167 фактам сведения внесены в ЕРДР: 134 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 33 - связаны с избирательным процессом.

Также полицейские составили 195 протоколов о совершении административных правонарушений.