За сутки в ВСУ выявили 65 случаев COVID-19, всего болеет 1 731 человек, - Командование Медсил
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки выявили 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 15 человек:
Черкасский военный госпиталь - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Мариупольский военный госпиталь - по 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Житомирский, Николаевский, Хмельницкий и Ровенский военные госпитали - по 1 военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 50 человек: Киевская область - 14 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область - 15 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Черкасская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 3 военнослужащих, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области - по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии выздоровели - 4180 человек, летальных случаев - 17. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 445 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек.