За сутки в ВСУ выявили 65 случаев COVID-19, всего болеет 1 731 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 2 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет - 1 731 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки выявили 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 15 человек:

Черкасский военный госпиталь - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Мариупольский военный госпиталь - по 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Житомирский, Николаевский, Хмельницкий и Ровенский военные госпитали - по 1 военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 50 человек: Киевская область - 14 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область - 15 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Черкасская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 3 военнослужащих, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области - по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 4180 человек, летальных случаев - 17. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 445 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек.

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