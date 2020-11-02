За сутки COVID-19 выявили у 507 сотрудников МВД, большинство в Днепропетровской, Черновицкой и Житомирской областях
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Сегодня, 2 ноября, за сутки зафиксированы 507 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2632.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской области (+33), в Черновицкой области (+33) и в Житомирской области (+30).
С начала пандемии коронавирусом заболели 13 203 работника МВД, выздоровели - 12 279, умерли - 35.