В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19, - Степанов
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, там будут работать 150 операторов. Сам центр будет работать круглосуточно. Номер телефона - 0 800 60 20 19.
"Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили с какого-то там небольшого города в Хмельницкой области, и вас тревожит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию", - отметил министр.
Чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить эту информацию, отметил Степанов.
Все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.
"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить", - сказал Степанов.