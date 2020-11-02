Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Сегодня, 2 ноября, должна состояться встреча между председателем Конституционного Суда Александром Тупицким, спикером парламента Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса в результате последних решений КСУ и поданного президентского законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське Радіо, об этом заявила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.

По словам парламентария, инициировал эту встречу Тупицкий. Среди прочего Янченко также назвала один из последующих вероятных сценариев. Например, внесение в парламент постановления о сокращении финансирования КС.

"Есть вероятность, что я подам постановление в ВР об ограничении бюджетного финансирования КС. Это один из возможных сценариев развития ситуации. Лично я считаю, что государственный орган, который систематически разрушает основополагающие реформы, например, антикоррупционную реформу. Есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также речь идет о ряде других законов, КС может отменить вслед за электронным декларированием. Поэтому государство и налогоплательщики могут направить свои ресурсы на более важные нужды. Это, возможно, будет стимулировать КС уйти в добровольную отставку", - отметила Янченко.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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