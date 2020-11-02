Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
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Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", - сказали в ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.
Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.