Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", - сказали в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР. ФОТО