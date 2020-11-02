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Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

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Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", - сказали в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 9791
  • Ksenia VB
    Шкура...
  • Стрелок
    не ну а чо. преЗЕденту можно не являться по повестке а судья обязан?
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