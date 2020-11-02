Ляшко не исключает закрытие метро в случае попадания Киева в "красную" зону. Маршруты из столицы также могут запретить

Если Киев попадет в "красную" карантинную зону, то метро могут снова закрыть. Также могут быть запрещены маршрутки из столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности есть два пункта, которые касаются общественного транспорта.

"Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - сказал Ляшко.

Со 2 ноября в Украине начало действовать новое разделение на зоны карантина. В красную зону карантина попали 11 областных центров, Киев остался в оранжевой зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов назвал условие введения жесткого карантина в Украине: 20 тыс. новых случаев в сутки и 100%-я заполненность коек

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.