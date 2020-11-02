Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко

Средний коэффициент выявления заболевших COVID-19 в течение последних трех недель остается на уровне 18-19%.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врачи, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В среднем на уровне страны так называемый коэффициент выявления, то есть доля позитивных из всех проведенных исследований, стабилен уже в течение последних трех недель и колеблется в пределах 18-19%", - отметил главный санврач.

В то же время, по словам Ляшко, "в отдельных регионах были колебания и более 30%".

"Преимущественно это связано с четкими критериями тестирования и приоритетности исследований - мы тестируем в первую очередь, лиц с подозрением, лиц, больных пневмонией и близких контактных. На самом деле, подобная динамика отслеживается и в других странах Европы, которые находятся в активной фазе развития эпидемии. В Чехии этот показатель составляет более 31%, в Польше и Бельгии также выше, чем в Украине - 21% на уровне страны", - объяснил главный санврач.

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