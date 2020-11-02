Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула
Об этом он расказал УП, передает Цензор.НЕТ.
"Мне не давал деньги ни Виталий Хомутынник, ни Пинчук, ни Фридман, ни Сорос, никто. Обращались ко мне, конечно, очень много разных людей.
Я не буду озвучивать фамилии.
Они все в украинском Forbes обильно разбросаны по разным десяткам. И да, конечно, это были очень заманчивые предложения.
"Самым вкусным" таким было предложение оплатить кампанию в размере 2,5 млн долларов, которые предлагались кэшем и предлагались "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на".
Я говорил: "Спасибо, спасибо (делает хриплый голос, как у Зеленского. - Авт), но, видимо, давайте мы просто останемся с вами интересными собеседниками друг другу. Предложений финансирования на самом деле хватало, но среди них не было таких спонсоров, от которых я бы мог позволить взять себе средства", - заявил Притула.
По словам Притулы, он не знает сколько стоила его кампания и будет ждать отчета партии. Лично он вложил 30 тыс. долларов.