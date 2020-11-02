Собрание судей КС перенесено: суд решил сегодня рассмотреть вопрос о рынке земли

Собрание судей Конституционного Суда Украины, которое планировалось на 11 часов понедельника, перенесено.

"Собрание судей Конституционного Суда Украины перенесено ", - говорится в сообщении на сайте КС.

Вместе с тем повестка дня заседаний на сайте КС обновилась: в 12 часов понедельника, 2 ноября, большая палата КС продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов (уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление народный депутат Сергей Власенко) об официальном толковании положений Конституции относительно права собственности на землю.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.