КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации

Конституционный Суд Украины обновил повестку дня своих заседаний на текущей неделе.

Ранее на текущей неделе Конституционный Суд планировал рассмотреть представления о конституционности законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и продолжить рассмотрение дела по толкованию понятия "достойные условиях жизни", сообщает Цензор.НЕТ.

Но согласно обновленной повестке дня заседаний, КС в понедельник, 2 ноября, решил продолжить рассмотрение дела в закрытой части пленарного заседания по представлению 46 народных депутатов об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

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Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия земля "Как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Также во вторник, 3 ноября, КС решил рассмотреть вопрос открытия конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно применения процедуры специальной конфискации.

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Кроме того, в повестке заседаний на пятницу, 5 ноября, значится, что Большая палата КС рассмотрит в форме письменного производства, то есть на открытой части пленарного заседания конституционное представление 47 народных депутатов о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которые регламентируют процедуру и случаи применения специальной конфискации.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.