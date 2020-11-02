Вора в законе Магало задержали на Киевщине. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в июле этого года решением суда вору в законе было отказано в обретении гражданства Украины. Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, он предпринимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.
Отмечается, что он уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник уже были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тыс. долларов США.
"Несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции удалось установить временное место пребывания вора в законе и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить его возможности распространять преступное влияние в криминальной среде.
В субботу, 31 октября, вора в законе по кличке Магало правоохранители задержали в загородном доме Киевской области", - сказано в сообщении.
Работники Государственной миграционной службы Украины относительно 46-летнего уроженца Грузии составили административный протокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сейчас вора в законе по кличке Магало помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительного выдворения за пределы Украины.