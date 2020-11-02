Вора в законе Магало задержали на Киевщине. ФОТО

На Киевщине полиция задержала вора в законе по кличке Магало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в июле этого года решением суда вору в законе было отказано в обретении гражданства Украины. Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, он предпринимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

Отмечается, что он уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник уже были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тыс. долларов США.



Фото: сайт полиции

"Несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции удалось установить временное место пребывания вора в законе и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить его возможности распространять преступное влияние в криминальной среде.

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В субботу, 31 октября, вора в законе по кличке Магало правоохранители задержали в загородном доме Киевской области", - сказано в сообщении.

Работники Государственной миграционной службы Украины относительно 46-летнего уроженца Грузии составили административный протокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас вора в законе по кличке Магало помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительного выдворения за пределы Украины.