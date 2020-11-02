Новости

Вора в законе Магало задержали на Киевщине. ФОТО

2219115
На Киевщине полиция задержала вора в законе по кличке Магало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в июле этого года решением суда вору в законе было отказано в обретении гражданства Украины. Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, он предпринимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

Отмечается, что он уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник уже были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тыс. долларов США.

Вора в законе Магало задержали на Киевщине 01
Фото: сайт полиции

"Несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции удалось установить временное место пребывания вора в законе и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить его возможности распространять преступное влияние в криминальной среде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вора в законе по прозвищу Каха Тбилисский выдворили из Украины. ФОТО

В субботу, 31 октября, вора в законе по кличке Магало правоохранители задержали в загородном доме Киевской области", - сказано в сообщении.

Работники Государственной миграционной службы Украины относительно 46-летнего уроженца Грузии составили административный протокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас вора в законе по кличке Магало помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительного выдворения за пределы Украины.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Воры в законе- ето депутаты, судьи, прокуроры и налоговики. А етот обычный уголовник которого нужно засунуть в петушарню
  • Diego Pereira
    В Грузии сейчас ворам в законе грозит от девяти до 15 лет тюрьмы, а за членство в воровском мире - от семи до десяти лет.
    Вот эта голытьба и лезет в Украину. Именно грузинские воры обесценили титул вора в законе. Сначала он тупо продавался, как всё в Грузии при совке. Дипломы, регалии ну и титул вора тоже имел цену. А сейчас не сидевшего шлемазла 17 лет отроду коронуют такие же клоуны причём по телефону))) Вора в законі Магало затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4206
    Тьфу. Раньше были незаурядные личности от криминала а сейчас пластиковое фуфло а не воры. Этого короновали в 25 лет. На зону первый раз зашёл в 2006 в 31 год за разбой как раз здесь в Киеве 187 часть 4. Был выпущен под подписку 2007 и сразу сделал ноги на Россию, где был изловлен и экстрадирован в Украину где и чалился до 2012 в Лукьяновке. Больше не ходил и переодически выдворяется из Украины, но продолжает сюда упорно лезть.
  • ALEX SUROVV
    Посадите 1-2-го вора * взаконе* на бутылку и наблюдайте как стоит пыль столбом по дороге которой ворье которое себя называет *законниками* бежит с Украины вприпрыжку
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости